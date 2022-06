Las apasionantes Finales de la NBA continúan en pleno desarrollo y la pasada noche dominical Stephen Curry destacó liderando a los Warriors en la victoria ante los Celtics.

El segundo juego se disputó en el Chase Center de San Francisco, con Golden State como local y la necesidad de un triunfo para igualar la serie.

Los dirigidos por Steve Kerr respondieron de la mejor manera y neutralizaron los esfuerzos de Boston. Así, lograron imponerse por un marcador final de 107 – 88.

Curry destacó entre sus compañeros y anotó 29 puntos, además de dar 4 asistencias y ganar 6 rebotes. Con esto, se convirtió en el máximo anotador de la noche, al igual que en el primer partido.

Steph Curry drained 5 3-pointers on his way to 29 points to lead the @warriors to the Game 2 victory and tie the series at 1-1! #DubNation @StephenCurry30 : 29 PTS, 6 REB, 4 AST, 3 STL, 5 3PM

Para nadie es sorpresa que el ‘Chef’ tenga buenos porcentajes de tiro, sobre todo en cuanto a triples. Pero el base resulta ser un aporte fundamental en otros aspectos del juego.

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, valoró la forma física en la que está el jugador de 34 años. Bajo este punto, destacó la importancia que toma al momento de las jugadas defensivas.

“Steph estuvo impresionante, no solo por los tiros, sino también por el esfuerzo defensivo. Simplemente no recibe suficiente crédito por su nivel de acondicionamiento físico y en defensa”, dijo el estratega.

En detalle, el jugador tuvo un desempeño destacable en el tercer cuarto, donde los Warriors se quedaron 35-14 por arriba en el parcial.

Por otra parte, ‘SC’ demuestra ser un jugador de gran categoría en los momentos indicados. La presión parece no afectarle y siempre rinde en los momentos claves.

Steph takes it to the rack for the lead 😤 pic.twitter.com/MUTXwEEqan

Tras la importante victoria de los Warriors ante los Celtics, empatando la serie en las Finales de la NBA 2021-22, Stephen Curry tiene doble motivo para celebrar.

El oriundo de Akron sigue agrandando su historia en la National Basketball Association y esta vez se pone a la altura de grandes nombres como los de Michael Jordan y el aún vigente LeBron James.

Son los únicos tres jugadores en la historia que promedian al menos 25 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y un porcentaje base del 55% en tiros reales. El ‘Chef’ lo hace con 26.8 pts, 5.7 reb, 6.1 asis y 59.1%.

Pero el N°30 de de San Francisco también alcanzó un nuevo hito en solitario, siendo el único jugador en lograr más de 25 puntos, sobre los 5 triples y +3 robos en dos juegos seguidos de Finales.

Además, destaca que estos números lo ha conseguido en dos temporadas. En 2017 lo hizo en las Finales de Conferencia Oeste ante los San Antonio Spurs y ahora en la definición de la liga ante los Celtics.

Stephen Curry is the only player in NBA history to record 25+ PTS, 5+ 3PM and 3+ STL in back-to-back postseason games… and he's done so twice.

– Games 1 and 2 of 2017 Western Conference Finals vs. SAS

– Games 1 and 2 of 2022 NBA Finals vs. BOS pic.twitter.com/F7H6CIy9Oe

— NBA History (@NBAHistory) June 6, 2022