Para la noche de este domingo 5 de junio la cartelera NBA nos ofrece el segundo juego de las emocionantes Finales que se disputa entre los Warriors y los Celtics.

De momento la serie es liderada por el equipo de Boston, quienes dieron el primer golpe jugando como visitantes. Los dirigidos por Ime Udoka dieron vuelta el partido para triunfar por 108 – 120.

La franquicia de Massachusetts supo plasmar su estilo de juego, neutralizaron al rival, contaron con un inspirado Al Horford y, a pesar de los esfuerzos de Stephen Curry, hoy ganan 1 – 0 en el global.

Para el juego de esta noche se espera que Boston repita su intensidad mostrada en el primer duelo, sin embargo, Golden State necesita aprovechar la localía y reaccionar.

Este partido se disputará en el Chase Center de San Francisco antes de ir por los otros dos en el TD Garden, donde los ‘Celtas’ son dueños de casa.

De esta manera, un 2 – 0 a favor de Celtics sería muy desequilibrante, mientras que un triunfo de los ‘Guerreros’ emparejaría todo. Además, esta última opción obligaría a un quinto juego.

Cabe recordar que estas llaves de postemporadas se definen al mejor de siete partidos, por lo que la serie se puede ir alargando de ser necesario.

No cabe duda que ambos equipos tienen argumentos para consagrarse como nuevos campeones de la liga, pero solo uno llegará a la gloria.

La cartelera que nos ofrece la NBA esta noche, el segundo partido de las Finales entre los Warriors y los Celtics, está llena de emociones.

Horario:

The @celtics stormed back to win Game 1.

How will the @warriors respond?

Game 2 at 8pm/et on ABC.

Get your 🍿 ready. pic.twitter.com/Tjn9veX40H

— NBA (@NBA) June 5, 2022