Cada vez falta menos para que comiencen las Finales de la NBA en esta edición 2021-22 y los Celtics se preparan para ir en búsqueda de un nuevo título.

La National Basketball Association tendrá un nuevo campeón y el equipo de Boston es un fuerte candidato, que llega con grandes argumentos en base a un buen juego.

Si bien los dirigidos por Ime Udoka sufrieron más de la cuenta durante la temporada regular, lograron clasificar a playoffs como segundos de la Conferencia Este con un registro de 51-31.

Ya en la postemporada tuvieron duros rivales, al menos en el papel. Para la primera llave ‘barrieron’ por 4 – 0 a los Nets; Luego dejaron en el camino a los Bucks en una disputada serie que terminó 4 – 3; Por último, y de nuevo en el séptimo juego, vencieron a los Heat para consagrarse campeones del Este.

Los Celtics se metieron en las Finales de la NBA luego de 12 temporadas dejando atrás una mala racha gracias a un grupo de jugadores que se complementan de buena manera.

Apuntando a un juego colectivo y trabajo que refleje los frutos en el funcionamiento dentro de la cancha, Boston tiene jugadores importantes dentro de su plantilla sin ser de esos “súper equipos” llenos de estrellas.

La máxima figura es Jayson Tatum, quien en la temporada regular logró 26,9 puntos. Detrás del alero aparece Jaylen Brwon con 23,6 tantos. Respecto a los playoffs (previo a las Finales), ambos aportaron con un promedio de 27 y 22,9 pts. respectivamente.

En cuanto a las asistencias, Marcus Smart dio un promedio de 5,9 durante la fase regular, mientras que Tatum apareció como el segundo mejor con 4,4. Para la postemporada registraron 6,2 y 5,9 respectivamente.

Los rebotes fueron dominados por Al Horford, quien destacó en los playoffs promediando 9,6, seguido de Brown con 6,8. Para la fase previa consiguieron 7,7 y 6,1.

Así, los Boston Celtics llegan como campeones de la Conferencia Este a enfrentar a los Golden State Warriors para conseguir un nuevo anillo de campeón, su campeonato N°18 de la NBA.

