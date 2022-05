Golden State se consagró como nuevo campeón de la Conferencia Oeste y Stephen Curry fue elegido como el MVP de las finales por su gran actuación en la serie.

La pasada noche de jueves los Warriors derrotaron por 120 – 110 a los Mavericks y lograron ganar la llave por 4 – 1, coronándose como nuevo monarca de la zona.

El emparejamiento tenía como atractivo aparte el cruce de individualidades, en este caso, de Curry con Luka Doncic. Había mucha expectativa en la previa de cada partido para ver cómo se desempeñaba cada uno y qué tan determinante era.

Finalmente, fue el ‘Chef’ quien logró quedarse con el favoritismo y ser proclamado como el Jugador Más Valioso. En el partido de anoche aportó con 15 puntos, 9 asistencias y ganó 3 rebotes.

A modo general, durante los cinco partidos de la serie, la máxima figura de los Warriors promedió 23,8 puntos, 7,4 asistencias y 6,6 rebotes.

The FIRST EVER Earvin "Magic" Johnson Trophy recipient and the Western Conference Finals M-V-P… @StephenCurry30 💧 Check out some of his best plays from the Western Conference Finals! pic.twitter.com/1QrmcXeX98 — NBA (@NBA) May 27, 2022

El primer ganador del trofeo Magic Johnson

Para esta temporada 2021-22 se modificaron, renovaron y agregaron algunos premios, incluyendo la entrega de este MVP que recibió Stephen.

Este es el primer año que se entrega el premio al Jugador Más Valioso de las Finales de Conferencia. Hasta ahora solo se hacía en temporada regular y las Finales de la liga.

El caso del galardón que recibió Stephen Curry, el MVP de la Conferencia Oeste, recibe el nombre de Magic Johnson en honor a la leyenda de los Lakers.

Stephen Curry is presented with the FIRST Earvin "Magic" Johnson Trophy awarded to the Western Conference Finals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/lK8reLZsY4 — NBA (@NBA) May 27, 2022

Fueron nueve miembros especiales de diferentes medios de comunicación que cubren la NBA los que votaron por ‘Steph’ para que se quedara con este reconocimiento.

Si bien el trofeo es meritorio por su gran actuación, y así lo reconocieron sus compañeros que lo abrazaron y festejaron eufóricamente, el jugador de 34 años valora en primera instancia la opción de avanzar a una nueva final con los Warriors.

Luego de dos temporadas sin disputar el título tras la dura caída del 2019 ante Toronto Raptors, hoy tiene la posibilidad real de coronarse nuevamente campeón de la NBA.