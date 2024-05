Decretan prisión preventiva para conductor de bus que atropelló y mató a escolar en Valparaíso

En prisión preventiva quedó Elizardo Fuenzalida, de 54 años, quien atropelló y dio muerte a un escolar de 14 años cuando conducía bajo la influencia de las drogas un bus de locomoción colectiva en la comuna de Valparaíso.

En la audiencia realizada durante la mañana de ayer, el fiscal Felipe González dio cuenta de los hechos que ocurrieron el pasado lunes en Cerro Castillo: “Al parecer, el menor intentó abordar el microbus y el conductor no se habría percatado de aquello, siendo atropellado por este”.

Tras el incidente, Fuenzalida se dio a la fuga, y horas más tarde “fue detenido por funcionarios de Carabineros, fue incautado el vehículo y se instruyó la alcoholemia y examen toxicológico”, señaló el persecutor.

“No quiero que la vida de mi hijo pase en vano”

Jennifer Estay, madre del estudiante fallecido, exigió a las autoridades que legislen sobre el uso de drogas en conductores del transporte público. “No puede ser que nuestros hijos se vayan a cargo de un conductor con cocaína (...) Acá no pasa por una señalética, no pasa por un paso peatonal, no pasa por un semáforo que no había. Pasa por la irresponsabilidad de un ser humano”, dijo.

“¡Legislen! ¿Por qué para eso les pagan impuestos? O sea, yo no quiero que la vida de mi hijo pase en vano”, añadió la mujer, quien también anunció que interpondrán una querella contra el responsable de este atropello.

Finalmente, el fiscal solicitó la prisión preventiva para Elizardo Fuenzalida, argumentando que constituye un peligro para la sociedad. Dicha medida cautelar fue otorgada por el tribunal, el cual además fijó 90 días para la investigación.