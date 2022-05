Los playoffs de la NBA en esta temporada 2021-22 no se detienen y esta noche llegan con un apasionante duelo en cartelera entre los Warriors y los Mavericks.

Se trata del quinto juego de las Finales de la Conferencia Oeste, que por el momento son dominadas cómodamente por Golden State por 3 – 1.

En el duelo anterior, disputado en el American Airlines Center, Dallas consiguió una victoria con la que evitaron ser ‘barridos’. Así, estiraron el emparejamiento y siguen en carrera.

Los dirigidos por Steve Kerr han mostrado superioridad durante toda la serie, pero no pudo definir como visitante quedarse con el aclamado 4 – 0.

Los resultados han sido 112-87; 126-117 y 100-109 a favor de los de San Francisco y un 119-109 a favor de la franquicia texana. Los marcadores son reflejo del favoritismo, pero en estas instancias no hay nada asegurado.

Hay que recordar que estas rondas de playoffs se definen al mejor de siete partidos, por lo que con cuatro victorias se avanza a la siguiente fase.

De esta manera, si los Warriors ganan esta noche en casa ante los Mavericks, se consagran en las Finales de la Conferencia Oeste, por lo que el duelo en la cartelera NBA es más que atractivo.

Si gana ‘GSW’, se corona campeón de la zona y pasa a las Finales de la liga, donde se medirán ante el ganador del Este, que saldrá entre los Heat o los Celtics. En caso de triunfar los ‘Mavs’, se jugará un sexto duelo.

Horario:

The @dallasmavs look to force Game 6.

The @warriors seek a Finals berth.

Game 5. Tonight on TNT. pic.twitter.com/L7htT8jlhx

— NBA (@NBA) May 26, 2022