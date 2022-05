La postemporada de la NBA ya está en su etapa final, de definiciones, y tras la jornada de jueves los Warriors se consagraron como los nuevos campeones de la Conferencia Oeste tras derrotar a los Mavericks.

El emparejamiento fue dominado ampliamente por el equipo de San Francisco y estuvo siempre liderando la serie. Incluso tuvo la posibilidad de ‘barrer’ a su rival.

La llave se definió en el quinto juego y quedó 4 – 1, luego de que Dallas ganara el cuarto partido obligando a un enfrentamiento más. El escenario fue ideal para los Guerreros, en el Chase Center frente a su público.

En la primera mitad se sacó la mayor diferencia y los dirigidos por Steve Kerr obtuvieron un colchón de respaldo. Los primeros cuartos resultaron 28-23 y 41-29 a favor de los Warriors. De vuelta del descanso, los ‘Mavs’ ganaron el parcial por 25-36 y el último cuarto igualaron 26-26. El marcador final terminó 120 – 110 a favor de Golden State.

Klay Thompson fue el máximo anotador de la noche con 32 puntos. Por su parte, Luka Doncic (28 pts) tuvo una destacada actuación durante toda la serie, pero no fue suficiente para liderar a su equipo a la victoria.

