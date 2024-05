Diputados PS presentan proyectos para reformar justicia militar tras muerte de conscripto en Putre

Durante la jornada de este martes, la bancada de diputados y diputadas socialistas presentó dos proyectos de ley para reformar la justicia militar y su rol en Chile. Estos borradores surgen en medio del debate sobre el papel de la justicia militar, especialmente, después de la muerte del conscripto Franco Vargas tras una negligente caminata en Putre.

En concreto, el primer proyecto busca reducir la jurisdicción militar y modificar el Código de Justicia Militar para limitar su aplicación a delitos militares cometidos por personal en servicio activo. El objetivo, según el Partido Socialista (PS), es alinear la jurisdicción militar con estándares “jurídicos, liberales y humanos”.

En esa línea, el segundo proyecto busca restringir la competencia de los tribunales militares, por lo que proponen que los delitos comunes cometidos por personal militar sean juzgados por tribunales ordinarios.

“Estos proyectos permiten garantizar una mayor imparcialidad y transparencia en los procesos judiciales. Se busca alinear a los tribunales militares con estándares internacionales de derechos humanos, lo que promueve la protección de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en los procesos legales”, señaló Daniel Melo, jefe de la bancada PS.

“Un proyecto de ley que le pone límites a la justicia militar”

Además, agregó que la justicia militar solo debe revisar delitos militares cometidos por militares en el desempeño de sus funciones. “Pasteleros a tus pasteles”, dijo.

Por otra parte, el diputado y miembro de la comisión de Defensa, Tomás de Rementería, comentó que “los hechos recientes que hemos visto es que hemos avanzado en presentar un proyecto de ley que le pone límites a la justicia militar. No puede ser que, ante efectivos no permanentes de las Fuerzas Armadas, en situaciones que no tienen que ver con funciones militares, tengan que ser los tribunales militares los que lleven el caso”.

“Es por eso que me parece un avance significativo de la bancada socialista, que hemos trabajado para avanzar con eso y espero que pueda avanzar rápido la comisión de Defensa”, finalizó el parlamentario.