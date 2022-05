La NBA continúa con el emocionante desarrollo de los playoffs y la pasada jornada de martes se disputó un atractivo partido entre los Mavericks y los Warriors.

Se trataba del cuarto juego de las Finales de la Conferencia Oeste. Era la última oportunidad para Dallas y la supieron aprovechar para seguir en carrera.

Los dirigidos por Jason Kidd fueron superiores durante casi todo el partido y solamente terminaron abajo en el último cuarto. El marcador final fue de 119-109 a favor de los texanos.

El máximo anotador de la noche fue Luka Doncic, con 30 puntos, destacando otro duelo más por sobre sus compañeros, aunque sin un desempeño tan extraordinario.

Luka sprinkled his magic all over the game dropping a 30 point double-double and dishing out 9 dimes on his way to the Game 4 W. #MFFL pic.twitter.com/RM8JMfAQm1

— NBA (@NBA) May 25, 2022