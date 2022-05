En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Daniela Carrasco, creadora de la comunidad ‘Amigas que corren’, sobre la importancia de la actividad física y la creciente participación femenina en el deporte.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte, realizada por el Ministerio del Deporte en 2018, un 81,3% de los chilenos se encuentra inactivo físicamente.

En cuanto a la comparación entre hombres y mujeres, un 54,7% de la población masculina está inactiva, mientras que en la población femenina la inactividad llega al 74,2%.

Sin embargo, en la reciente edición del Maratón de Santiago, por primera vez en la historia del evento hubo más mujeres que hombres inscritas en la categoría de los 10k. “Ver que por primera vez haya más participación femenina nos dice que las mujeres sí están tomándole el gusto a la actividad física”, apuntó Carrasco.

Respecto a cómo surgió la idea de crear la comunidad ‘Amigas que corren’, la también periodista explica que nace después de participar en su primer Maratón de Santiago. “Cuando era más joven no hacía mucho deporte. Me gustaba, pero nunca fue parte de mi vida. Hace unos diez años empecé a correr y me encantó. Al correr mi primer maratón en 2017 vi que había un fenómeno de grupos de mujeres runners”, expuso.

“Partí con un Instagram, después hice un blog con planes de entrenamiento junto a una de las instructoras. Ahora último creamos un podcast para hablar de running. El contenido de la comunidad se va dando de forma muy orgánica y puede ser qué calzón ocupas para correr, qué desayunar, qué tipo de zapatilla elegir o cómo prepararte para una carrera. Es muy variado”, complementó respecto a la comunidad que cuenta con más de 16 mil seguidores.

Por último, Daniela Carrasco hizo un llamado para que la gente realice actividad física y remarcó la importancia de no fijarse metas inalcanzables en un inicio. “Hay que ir poco a poco agarrándole el gusto a esto, no hay ninguna necesidad de ponerse metas altas”, concluyó.