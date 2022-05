Claudio Orrego solicita ser parte del directorio de Santiago 2023: “Sería impresentable que la máxima autoridad democrática de la ciudad no sea parte de la organización”

El Gobernador Regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, explicitó públicamente su interés en formar parte de la Corporación que organiza los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales están programados para octubre del próximo año.

La autoridad local tomó contacto con el Ministerio del Deporte para solicitar ser un representante de “la ciudad”, tal como lo indica el contrato de Panam Sports al momento de considerar la organización de este tipo de eventos.

Sin embargo, desde Fidel Oteiza solicitaron un pronunciamiento formal a la Contraloría General de la República, pues plantean que no es claro si el cupo en la Corporación corresponde al Gobernador Regional o al Delegado Presidencial.

La insistencia de Claudio Orrego en ser parte de Santiago 2023

El ex alcalde de Peñalolén se mostró interesado en formar parte de la orgánica y le “pasó la pelota” al Ministerio del Deporte. “¿Si voy a estar en el directorio? Pregúntale a la ministra (Alexandra Benado), pero yo creo que sí. Sería inexplicable e impresentable que la máxima autoridad democráticamente elegida en Santiago no sea parte de la organización de los Panamericanos”, explicó en conversación con AS Chile.

Al respecto, explicitó cuál es el foco que espera tener en dicho rol. “Más que el tema logístico y las medallas de los deportistas, lo importante es entusiasmar a la ciudad y que se llenen los estadios”, puntualizó a la espera de la resolución de la Contraloría General de la República.