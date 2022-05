En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Jennifer González, la ganadora en la competencia femenina de los 10k en el Maratón de Santiago.

Con cerca de 30 mil participantes, el tradicional evento volvió a realizarse en las calles de la capital tras las suspensiones de las ediciones de 2020 y 2021 por la pandemia.

“La carrera fue un espectáculo total. Había una cantidad de gente increíble y un apoyo extraordinario. Se vivió realmente una fiesta del running. Fue un día frío, pero es un clima amigable, sobre todo para quienes hicieron distancias más largas”, comentó González.

Por otro lado, la atleta destacó la importancia de la realización de la carrera. “Fue muy emocionante ver que había apoyo de las gentes en las calles. Era una carrera emotiva para muchos porque se esperó por mucho tiempo. Llevábamos años sin Maratón de Santiago y es la carrera que transforma la ciudad. Yo la viví de una manera muy especial y esperemos que sea el puntapié inicial para retomar estos eventos”, apuntó.

Este año, la categoría en la que corrió la deportista registró mayor cantidad de mujeres inscritas que hombres, un hecho inédito en la competencia. “Esto habla de un hito. Las mujeres cada vez se empoderan mucho más y son multifacéticas. Somos capaces, además de los miles de roles que tenemos, de hacer deporte y tener una mejor calidad de vida. Estoy muy orgullosa de esa representación femenina”, manifestó la atleta nominada al Campeonato Iberoamericano de Atletismo.

Por último, Jennifer González se refirió a una posible participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Me ilusiona de una manera impresionante. Tuve la oportunidad de estar en los Odesur y se vivió una experiencia tremenda. Todavía no defino muy bien en qué distancia me la voy a jugar. El segundo semestre quiero experimentar con los 42k y en base a eso decidiré si me quedo en la pista o me voy al maratón”, concluyó.