La NBA continúa con el desarrollo de sus apasionantes playoffs pero la reciente noticia llega por unan notificación de multa de la organización a Jimmy Butler.

Durante esta semana se continúa definiendo la primera llave de la postemporada y van quedando fuera los primeros equipos mientras los otros siguen avanzando.

Bajo este contexto, en el quinto juego de la primera ronda entre los Heat y los Hawks se registró una acción inapropiada por el jugador de Miami.

Hay que mencionar que el alero no estuvo presente en el encuentro debido a que presentó molestias en su rodilla en la previa. Sin embargo, estuvo presente en el estadio y tuvo un agitado comportamiento.

El hecho ocurrió en el segundo cuarto, el que terminó con los miamenses arriba en el parcial por 12 puntos. Posteriormente el partido terminó 97 – 94 a favor de los Heat y clasificándolos a la siguiente ronda de playoffs.

Ante tanta cámara y con los ojos puestos en él, la estrella de su equipo, el gesto no pasó inadvertido y en dos días la National Basketball Association analizó las imágenes y tomó una decisión.

Durante la jornada de este jueves 28 de abril la NBA emitió un comunicado donde se informa sobre la multa a Jimmy Butler por su inapropiada actuación.

El texano de 32 años deberá pagar 15.000 dólares. Miami Heat también recibió una sanción como franquicia y debe pagar la misma cantidad por haber compartido el video en sus redes sociales.

Lmao somebody come get Jimmy Butler 🤣💀pic.twitter.com/Oyv90Azdcn

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 27, 2022