Somalilandia: lo que se sabe del país del tamaño de Uruguay que solo es reconocido por Israel

Benjamin Netanyahu anunció de forma oficial su relación con este territorio como “Estado independiente y soberano”.

José Campillay

Los conflictos geográficos y políticos en África siguen dando mucho de qué hablar, con mucho movimiento que modifican el mapa y en escenario a nivel global.

Uno de los casos que se mantiene en pleno desarrollo y bajo tensión es el de Somalilandia, Estado con reconocimiento limitado tras su separación de Somalia.

Bajo este escenario, Israel no se quedó atrás y rápidamente tomó posición entregando una señal fuerte y clara con un mensaje de reconocimiento.

Y es que mediante un anuncio oficial por parte de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, se convirtió en el primer país en reconocer a Somalilandia como un Estado independiente y soberano.

“Anuncié hoy el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como Estado independiente y soberano. Junto con el Ministro de Asuntos Exteriores Sa’ar y el Presidente de la República de Somalilandia, firmamos una declaración conjunta y mutua”, expuso.

Felicité al Presidente de Somalilandia, Dr. Abdirahman Mohamed Abdallah, y elogié su liderazgo y compromiso con la promoción de la estabilidad y la paz", añadió.

Además, aseguró que “el Presidente me agradeció esta declaración histórica y expresó su reconocimiento por mis logros en la lucha contra el terrorismo y la promoción de la paz regional".

“El Estado de Israel planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia a través de una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía", sentenció Netanyahu.

Somalilandia se separó de Somalia en 1991, tras la caída del régimen de Siad Barre, y desde entonces ha desarrollado sus propias instituciones políticas, fuerzas de seguridad y sistema económico.

Se ubica en el extremo noroeste somalí y cuenta con una superficie cercana a los 175.000 kilómetros cuadrados, comparable en tamaño a Uruguay.

A diferencia del resto de Somalia, nación azotada por la violencia, corrupción y la presencia del grupo islamista Al Shabab, el enclave ha mantenido un nivel de estabilidad inusual en la región.

Repercusiones estratégicas

El movimiento israelí adquiere relevancia geoestratégica, ya que Somalilandia ocupa un punto clave a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, donde confluyen las rutas marítimas entre el océano Índico y el canal de Suez, una de las vías comerciales más importantes del planeta.

Hasta hoy, ningún otro Estado había reconocido oficialmente su soberanía, lo que mantenía a la región en un aislamiento político y económico prolongado.

Con la decisión de Israel, se abre un nuevo capítulo que podría reconfigurar equilibrios diplomáticos en el Cuerno de África y generar tensiones con Mogadiscio, que sigue considerando a Somalilandia como parte indivisible de su territorio.

