Los chilenos Guillermo Pereira y Joaquín Niemann finalizaron anticipadamente su participación en el Zurich Classic de Nueva Orleans por una lesión en la espalda sufrida por Mito.

El binomio nacional no tuvo un buen comienzo en la primera ronda y finalizó el jueves con cinco golpes bajo el par en su tarjeta, a ocho golpes de los líderes, los estadounidenses Xander Sachauffele y Patrick Cantlay. Con ese marcador, Pereira y Niemann estaban fuera del corte para continuar en el torneo.

De todos modos, a los golfistas chileno se les vio muy cómodos por competir juntos en el certamen. Sin embargo, durante la jornada, Pereira sintió dolores lumbares que no le permitieron seguir en competencia.

The team of Joaquin Niemann and Mito Pereira withdrew from the Zurich Classic of New Orleans prior to the start of round two, due to a Pereira back injury.

