“No tiene precio”: Rick y Corey Harrison de “El Precio de la Historia” compartieron con Fiu, la mascota de Santiago 2023

Fiu, la mascota oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tuvo un viaje por Estados Unidos y visitó el Gold & Silver Pawn Shop, una casa de empeños de Las Vegas que es famosa por aparecer en el programa “El precio de la Historia” del canal History.

En la concurrida tienda, Fiu compartió con Rick y Corey Harrison, reconocidos empresarios estadounidenses dueños de la casa de empeños y protagonistas del programa televisivo.

Al ser consultado sobre la mascota oficial de Santiago 2023, Rick Harrison comentó: “Pienso que es realmente genial”.

Y en relación a la cifra que costaría la mascota, el empresario lo pensó por un momento y luego afirmó que Fiu “no tiene precio”.

Cabe destacar que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 se llevaran a cabo en la capital nacional entre el viernes 20 de octubre y el domingo 5 de noviembre.

🤩🦆💵💰 Fiu tuvo un encuentro que no tiene precio

Rick y Corey ya siguen a @fiusantiago2023 en Instagram, ¿y tú?#SoñarJugarGanar

—

Fiu had a priceless encounter

Rick and Corey already follow Fiu and you?#DreamPlayWin @PanamSports @ParalympicsAPC pic.twitter.com/gtEVjJgbOE

— Santiago 2023 (@santiago2023) April 20, 2022