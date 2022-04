Durante la tarde de este lunes 11 de marzo Los Ángeles Lakers confirmaron la información sobre la salida del entrenador Frank Vogel tras una decepcionante campaña.

Antes de dar inicio a un nuevo campeonato, existía gran expectativa en Los Ángeles en torno al equipo que se había armado. Los fanáticos estaban entusiasmados con los grandes nombres.

Dentro del quinteto estelar se consideraba un ‘Big Three’ conformado por LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook. Además, la plantilla estaba valuada en 164 millones de dólares.

A lo largo de la temporada se fueron presentando diversos casos entre lesiones y bajas de rendimiento que no pudieron ser superadas pese a los esfuerzos de LeBron.

Poco a poco el panorama era más complicado con vistas a los playoffs, manteniéndose durante mucho tiempo en la parte media-baja de la Conferencia Oeste de la NBA.

En definitiva, los oro y púrpura terminaron en la onceava posición de la tabla con 33 partidos ganados y 49 derrotas. De esta manera, no les alcanzó ni para entrar en los play-in.

Tras el término de la temporada regular 2021-22 de la NBA en la pasada jornada de domingo, comenzaron a circular los primeros rumores sobre la desvinculación de Frank Vogel de los Lakers.

La situación no sorprendía e incluso se esperaban acciones en torno al coah, sin embargo, no había confirmación por parte de la franquicia. Incluso durante la mañana de este lunes fue el propio estratega quien aseguró no estar al tanto de su cese de actividades.

Pero solo era cuestión de tiempo y finalmente la institución hizo oficial su salida. Luego de tres temporadas, donde consiguió un título en el año 2020, su historia con los angelinos llegó al final.

Ahora desde Los Ángeles comenzarán a estudiar la mejor opción para llegar al banquillo de uno de los equipos más importantes de la NBA. Si bien no hay favoritos ni declaraciones reales, se rumorea con el arribo de Nick Nurse.