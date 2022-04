NBA: Joel Embiid es el primer pívot, desde el 2000, en ser el máximo anotador de una temporada

La temporada regular 2021-22 de la NBA llegó a su final y el jugador de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, se consagró como el máximo anotador.

Cada franquicia luchaba por su propio objetivo, buscando terminar en la mejor posición de su conferencia para asegurar un paso a la siguiente ronda.

El equipo de Filadelfia quedó en el cuarto lugar de la Conferencia Este con un global de 51-31, clasificando de manera directa a los playoffs. Pero también celebran con un logro alcanzado por una de sus máximas figuras.

Durante la jornada dominical de la NBA se vivió la última fecha de la fase regular y se pudieron establecer nuevas marcas. Antes de la fecha, ‘Jo-Jo’ acumulaba un promedio de 39,6 puntos por partido, siendo le mejor de la liga y Giannis Antetokounmpo lo seguía de cerca con un 29,29.

Sin embargo, los Milwaukee Bucks anunciaron que el griego no disputaría su partido contra los Cleveland Cavaliers, por lo que automáticamente Embiid se coronó como el máximo anotador de este curso 2021-22.

De esta manera, luego de 21 temporadas, el jugador de los ‘Sixers’ se convirtió en el primer pívot en obtener este distintivo anotador. La vez anterior que se registró el caso fue en 1999-2000, con Shaquille O’Neal.

Además, el camerunés de 28 años también se destaca por ser el primer jugador internacional (nacionalidad diferente a la estadounidense o canadiense) de la historia en alcanzar este logro.

Así, Joel Embiid cierra una espectacular temporada regular de la NBA con los Philadelphia 76ers, siendo máximo anotador con marcas inéditas y haciendo ruido en las elecciones para el MVP.

Puedes revisar las estadísticas de cada jugador y equipo, así como las clasificaciones y los partidos que tienen por delante en el sitio web oficial de la National Basketball Association.

Joel Embiid wants to bring home a championship to Philly.

Watch Joel Embiid in this week's episode of NBA EXCLUSIVE: https://t.co/cfNOgOKMVB pic.twitter.com/WoGPjNLYEa

— NBA (@NBA) April 11, 2022