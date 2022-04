La temporada regular 2021-22 de la NBA está por llegar a su fin y los Sacramento Kings terminaran siendo reconocidos como el peor equipo en la historia.

En la pasada jornada de domingo de la National Basketball Association los Kings sufrieron otra derrota, esta vez frente a los Golden State Warriors.

Los de Sacramento terminaron con el marcador 90 – 109 en contra jugando en casa. Con la bocina final se instauró un negativo récord para el equipo.

Actualmente se posicionan en la doceava posición de la Conferencia Oeste con 29 triunfos y 50 derrotas. Su global los dejó sin opciones de entrar en los play-in.

De esta manera, no podrán pelear por un cupo a los playoffs, instancia a la cual no clasifican hace más de una década. Son exactamente 16 temporadas en las que no han avanzado a la siguiente ronda, ni siquiera mediante el nuevo formato de play-in.

Fue en mayo del 2006 la última vez que la franquicia de California disputó los playoffs y cayeron en la primera ronda ante los Spurs. Desde ese momento atraviesa una crisis de la que no han podido salir.

Con su reciente derrota en la temporada 2021-22, los Sacramento Kings suman otro año sin avanzar de fase, lo que los convierte en el peor equipo en la historia de la NBA.

Hasta ayer estaban igualados con los Clippers en las rachas más largas, sin embargo hoy son el equipo que ha estado más tiempo si juegos de playoffs.

Este es el Top 5 de los equipos con las rachas negativas más malas: