Cada vez falta menos para el término de la temporada regular 2021-22 de la NBA y los Lakers, con pocos partidos por delante, podrían sufrir el mayor fracaso en su historia.

La jornada dominical de la liga arrancó temprano y uno de sus partidos claves era entre las franquicias de Los Ángeles y de Denver. Ambas luchaban por sus clasificaciones en la Conferencia Oeste.

Por su parte, los oro y púrpura se presentaban como onceavos con un global de 31-46. En tanto, los de Colorado llegaban como sextos con un 46-32.

El resultado del partido era importante para los dos equipos, sin embargo, los Nuggets se quedaron con la victoria por 118 – 129. Con esto se desató la parte final de una aguda crisis que han mantenido los Lakers.

Nikola Jokic asaltó el Crypto.com Arena y con 38 puntos, 6 asistencias y 18 rebotes, terminó de hundir al combinado de Los Ángeles que no contaba con LeBron James.

La ausencia del ‘King’ se notificó poco antes del inicio del partido, llamando la atención de los fanáticos. Siendo una de las máximas estrellas de la NBA, hoy fue apuntado como el líder que tiró la toalla.

Según los reportes entregados de manera oficial, ‘LBJ’ sufría con una molestia en el tobillo que arrastraba de hace algunos días atrás, razón por la que no saltó al campo de juego.

Lakers star LeBron James will be out today vs. Nuggets as he deals with nagging ankle injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Lakers are currently one game behind San Antonio for the final Play-In spot. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2022

La decepción de la NBA

Para esta temporada 2021-22 se esperaba una gran campaña de los angelinos. Las ganas de volver a luchar por la gloria en la liga se potenciaban con un ‘Big Three‘ de renombre.

LeBron James, Anthony Davis y Russel Westbrook ilusionaban a los fanáticos e incluso a todos los seguidores de la NBA. Sin embargo, este tridente no fue suficiente para posicionar al equipo en posiciones de avanzada.

El problema va más allá de no cumplir las expectativas, ya que hoy en día ni siquiera están dentro de los play-in. Tras la caída de hoy, se posicionan onceavos con una marca de 31-47.

Hay que recordar que a los play-in entran del séptimo al décimo lugar de cada conferencia. Por delante de ellos aparecen los San Antonio Spurs con un registro de 32-45.

Los dirigidos por Frank Vogel tienen cuatro duelos por delante, por lo que podrían clasificarse a último momento, pero para eso deberían ganar al menos tres si los Spurs los pierden todos los suyos.

Considerando el fixture de los partidos, tanto de San Antonio como de los Lakers, es muy probable que el fracaso sea para los angelinos.

El calendario para ambos es el siguiente:

Lakers: vs Phoenix Suns; vs Golden Satte Warriors; vs Oklahoma City Thunder; vs Denver Nuggets.

Spurs: Hoy juegan con Trai Blazers; vs Nuggets; vs Minnesota Timberwolves; vs Warriors; vs Dallas Mavericks.

Claramente el panorama más duro será para Los Ángeles y se prevé una de las decepciones más importantes en su participación en la NBA. Con grandes nombres y una plantilla valorada en 164 millones de dólares, están por quedarse fuera de los play-in.