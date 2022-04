La NBA no se detiene y sigue en la parte final de su temporada regular que para la programación de este sábado nos ofrece una atractiva cartelera de partidos. Tras la jornada de viernes, hay varios resultados que analizar y dieron mayor emoción a la liga.

Tennessee fue el escenario para el buen juego entre los Grizzlies y los Suns. Como locales, los de Memphis lograron quedarse con la victoria y alcanzar un global de 55-23 con el son segundos de la Conferencia Oeste. A pesar de la derrota, los Soles siguen liderando cómodamente la misma tabla, con un 62-15.

A la misma hora, los Bucks cayeron ante la visita de los Clippers. El combinado de Milwaukee sufrió un tropiezo en casa y de momento son segundos de la Conferencia Este con un registro de 48-29. Por su parte, los angelinos mantienen su octava posición del oeste con un 38-40.

Los Spurs lograron una importante victoria ante los Trail Blazers. El equipo de San Antonio llegó a una marca de 32-45 y se ubica en la décima posición del oeste, sacando una leve ventaja de sus perseguidores. En tanto, los de Portland siguen hundiéndose y aparecen en la plaza 13 de la misma clasificación.

El último de los duelos fue entre los Lakers y los Pelicans. Jugando en casa y con el apoyo de su público, los oro y púrpura sufrieron una nueva derrota, cediendo terreno en la tabla oeste y la clasificación a play-in, quedando onceavos con un 31-46. Los de Nueva Orleans dieron un importante paso para asegurar su clasificación y son novenos con un 34-43.

What a night for Robert Covington.. he led the @LAClippers offense to a franchise-record 153 points while setting his career-high in points & 3PM! #ClipperNation

🔥 43 PTS (career high)

🔥 8 REB

🔥 2 STL

🔥 3 BLK

🔥 11 3PM (career high & franchise record) pic.twitter.com/yiez0rUKL9

— NBA (@NBA) April 2, 2022