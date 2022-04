Durante las últimas horas se notificó que el ex basquetbolista de los Spurs, Emanuel ‘Manu’ David Ginóbili, ingresó al Salón de la Fama de la NBA .

Este sábado 2 de abril será una fecha importante para el deporte argentino, ya que uno de los suyos llegó a lo más alto de la prestigiosa National Basketball Association.

A sus 44 años, el oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, fue confirmado oficialmente para formar parte del Hall of Fame del básquetbol más importante del mundo.

El trasandino es uno de los cinco nombres que ingresarán a este selecto grupo. Junto a él llegan: Los exjugadores Tim Hardaway y Swin Cash y los exentrenadores George Karl y Bob Huggins.

Salió de la Liga Nacional de Básquet (Argentina) a la Lega Basket Serie A (Italia) y luego de grandes temporadas, tuvo su debut oficial en la NBA en el año 2002.

Con una fidelidad llamativa, durante toda su carrera en la liga norteamericana vistió la camiseta de los San Antonio Spurs. Dejó huella en la franquicia de Texas y también en la selección argentina.

Gracias a su talento y un gran juego que siempre supo mantener en conjunto a sus compañeros, pudo obtener grandes premios, reconocimientos y campeonatos.

Con los Spurs, Ginóbili consiguió cuatro campeonatos de la NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014. Además, fue nominados dos veces para formar parte del All-Star (2005 y 2011).

Disputó 1.057 partidos con los texanos, promediado en 25,4 minutos por juego. Respecto a sus números en cancha, cerró con un promedio de 13.3 puntos, 44,7% en tiros de campos y 36,9% en tiros triples.

Junto a la albiceleste de básquetbol, su logró más importante fue una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También alcanzó el bronce en los JJ.OO de Pekín 2008.

Así, Manu Ginobili, dejando huella en San Antonio, hoy dio el gran salto al Salón de la Fama de la NBA, convirtiéndose en el primer argentino en lograrlo.

🇺🇲This is another thing that you never expect to happen when you start playing ball. Thanks to everybody that help me during this journey! 🙏

🇦🇷Otra de las cosas que nunca soñás cuando empezás a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino! 🙏 https://t.co/S3K4ScZm6F

— Manu Ginobili (@manuginobili) April 2, 2022