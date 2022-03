Martín Vidaurre disputará la primera fecha de la Copa del Mundo de Ciclismo Cross Country: “Me interesa ganar en Brasil”

Este miércoles viajó a Brasil una de las cartas más promisorias para el futuro deportivo de nuestro país: hablamos de Martín Vidaurre, campeón nacional, panamericano y mundial sub 23 del ciclismo Cross Country.

Allá, del 8 al 10 de abril, en Petrópolis, disputará la primera fecha de la Copa del Mundo de la especialidad. En diálogo con ADN TOP KIA, nos contó cuáles son sus objetivos para la cita planetaria.

“El objetivo es bastante claro. Es la primera Copa del Mundo, a principios de año. No llegamos en la mejor forma porque tenemos 9 fechas en el calendario, así que va a ser una buena puesta a punto. Me interesa ganar en Brasil y, al ser chileno, hay que mostrar el nivel sudamericano. Es una gran oportunidad para dejar claro que acá también se pueden hacer grandes cosas“, comentó.

Hace algunas semanas ha disputado ya fechas del circuito nacional como puesta a punto, donde ganó el Trans Andes Challenge. Todo mientras realizó una pretemporada en Farellones durante los últimos dos meses, parte de una campaña que también lo tendrá compitiendo en Europa a quien fue campeón en los Juegos Panamericanos Junior de Cali y disputó en Tokio sus primeros Juegos Olímpicos.

Más allá de todo eso, Martín Vidaurre no se conforma con lo logrado y va por más en Brasil. “Estar consolidado a nivel nacional siempre va a ser muy importante, pero todavía falta. Tengo mucho por dar todavía, estamos recién empezando. Faltan resultados todavía y para eso estamos trabajando, no me estoy conformando con lo que llevo hasta ahora. Esa es la motivación que me lleva a viajar a Europa todos los años y seguir sacrificándome por este deporte”, cerró.