Ja Morant rompió el silencio y apuntó en contra del proceso de selección que tiene la NBA para elegir al MVP (Jugador Más Valioso, por sus siglas en inglés).

El joven jugador de Memphis Grizzlies es la máxima estrella de su equipo y una gran promesa a futuro en la liga y ya comenzó a sacar la voz con autoridad.

Con 22 años, el oriundo de Carolina del Sur hace noticia por su talento, pero esta vez también por sus palabras y ojo crítico en contra de la propia asociación.

La mirada del armador pasa por la lista de jugadores que integran la nómina de seleccionados para ser reconocidos como el mejor basquetbolista de la temporada 2021-22.

Con un promedio de siete partidos por equipo en casi dos semanas de competencia, la National Basketball Association ya está pensando en su próxima ronda de eliminación. Pero antes, hay que establecer a los mejores de su fase clasificatoria.

En ese sentido, ya se estableció una lista de candidatos al MVP que ha generado bastante polémica, aunque nada nuevo. Se habla de los que faltan y de la indebida clasificación de algunos por sobre otros o muy por debajo.

Los jugadores y la polémica

Actualmente, son cinco los basquetbolistas que suenan como principales candidatos. Si bien no hay nada oficial aún, son los nombres que se repiten y solo varían en la clasificación.

Los jugadores más seleccionados son:

Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Stephen Curry (Golden State Warriors).

Ja Morant (Memphis Grizzlies).

Hay que reiterar que aún no son recuentos oficiales ni está en un orden específico, pero es una base que se acerca a la posible realidad en un futuro cercano.

A pesar de estar entre los destacados, Ja Morant entregó su punto de vista sobre las especulaciones y escenario del MVP en esta temporada regular de la NBA.

Su principal crítica va en la falta de consideración con Devin Booker, una de las piezas claves en el equipo más sólido de este año, los Phoenix Suns.

Morant fue bastante duro y dijo que habían intenciones e intereses por parte de la asociación. “En un momento, si no eras cierto sembrado, no podías ganar el MVP, pero parece que eso ha cambiado. No iba a hablar de esto, pero es obvio que es el que ellos quieren“.

Para él es una mala señal que Booker ni siquiera aparezca en los Top-5 y señala que lamentablemente “es diferente dependiendo del jugador. Es increíble”.

Con esto se instala la polémica una vez más en torno a la premiación de jugadores y solo habrá que esperar para ver cómo se desarrolla el proceso.