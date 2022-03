Kyrie Irving volverá a jugar los partidos de local de los Brooklyn Nets. Según reportan desde Estados Unidos, la ciudad anunciará este jueves exenciones para deportistas y artistas respecto a las medidas para prevenir el covid-19.

De acuerdo a información del periodista Shams Charania de The Athletic, el alcalde Eric Adams entregará la actualización de las normativas para combatir el coronavirus.

NYC Mayor Eric Adams will make the official announcement on Thursday at Citi Field, home of the New York Mets. https://t.co/Hsj5SRBclM

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022