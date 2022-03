La NBA arranca con su semana 22 en esta temporada regular y para este lunes 14 de marzo nos ofrece una nueva cartelera con interesantes duelos. Tras los resultados de la jornada dominical, la competencia se intensifica cada vez más.

El primero juego de la tarde fue un cruce neoyorquino, con los Nets recibiendo a los Knicks. Los de Brooklyn lograron sumar una victoria alcanzado un global de 35-33 que los mantiene en la octava posición de la Conferencia Este. El equipo visitante aparece más abajo, como doceavos con un 28-40.

Más tarde, los Celtics cayeron como locales ante los Mavericks. La franquicia de Boston perdió luego de cinco partidos ganados de manera consecutiva y quedaron con un 41-28 en la quinta posición del este. Por su parte, los ‘Mavs’ lograron un 42-26 y son quintos de la Conferencia Oeste.

En Oklahoma los Thunder perdieron ante los Grizzlies como locales. Los dueños de casa siguen sin mejorar su nivel de juego y aparecen penúltimos del oeste con un 20-47. El combinado de Memphis, en una situación opuesta, se ubica en la segunda posición de la misma tabla con un 47-22.

Finalizando la jornada, los Suns aplastaron a los Lakers en el Footprint Center. La franquicia de Phoenix sigue a paso firme como líder del oeste con un 54-14. En tanto, los oro y púrpura no pueden levantar cabeza, manteniéndose novenos en la clasificación con un registro de 29-38.

🔔 35 PTS, 16 REB, 7 AST, 2 BLK 🔔

Down by 12 points at the half, @JoelEmbiid led the @sixers to a comeback pouring in 23 points in the second-half & OT! pic.twitter.com/HRQYxhskAF

— NBA (@NBA) March 14, 2022