La NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular y no se detiene en fin de semana, ofreciendo una nueva cartelera de partidos para este sábado. Tras los resultados de la jornada de viernes, la competencia está cada vez más intensa.

En el TD Garden, los Celtics vencieron a los Pistons y siguen en escalada. Los de Boston aprovecharon la localía y sumaron alcanzando un global de 41-27 que los mantiene quintos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Detroit siguen penúltimos en la misma tabla con un 18-49.

Uno de los duelos que más prometía era el de los Heat contra los Cavaliers. El combinado miamense se quedó con la victoria jugando de local y siguen a paso firme en lo más alto del este con un 45-23. Los de Cleveland siguen sextos en la misma clasificación, aunque ahora con un 38-28 que deberán mejorar para no bajar de la clasificación directa a playoffs.

Más tarde, los Raptors dieron la sorpresa al quedarse con la victoria ante los Suns en su propia casa. La franquicia de Toronto se impuso por cinco puntos y consiguieron un 36-30 que los mantiene séptimos del este. En tanto, los de Phoenix sumaron una derrota, aunque los dejó con un registro de 53-14 que no los daña en lo más alto de la Conferencia Oeste.

Finalizando la jornada, los Lakers tuvieron un suspiro al conseguir una victoria frente a los Wizards. El equipo angelino sigue luchando en la novena posición del oeste con un 29-37. Los capitalinos por su parte, se alejaron de alguna clasificación a play-in, quedando onceavos del este con un 29-36. LeBron James fue clave con una destacada actuación de 50 puntos.

50 points for @KingJames

18-25 shooting@Lakers W

LeBron is the 1st NBA player with 50+ twice in three games since 2020! pic.twitter.com/tEYDFZXiM6

— NBA (@NBA) March 12, 2022