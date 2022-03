Joaquín Niemann quedó tercero tras la primera ronda del The Players Championship

Joaquín Niemann arrancó con todo su participación en The Players Championship, uno de los torneos más importantes del PGA Tour, tras superar una movida primera vuelta al campo en Ponte Vedra Beach, Florida.

Esto porque durante varias horas, el mal clima en la costa sureste de los Estados Unidos suspendió el desarrollo de la jornada durante varias horas. De todas formas, el talagantino logró completar los 18 hoyos con un excelente rendimiento.

Hasta prácticamente el final de la vuelta, lo de Joaquín Niemann era una ronda acorde a las expectativas en The Players Championship con una tarjeta de 2 golpes bajo el par luego de birdies en los hoyos 2, 11, 13 y 15, ensombrecidos por bogeys en los hoyos 12 y 14.

Sin embargo, el campeón hace un par de semanas en The Génesis Invitational tuvo un espectacular cierre de jornada con tres birdies consecutivos en los hoyos 7, 8 y 9 para completar una ronda de 5 golpes bajo par. Así, se sitúa tercero, apenas a un impacto de los líderes, el inglés Tommy Fleetwood y el norteamericano Tom Hoge.

"Pude cerrar bien y eso me deja contento, estoy en buena posición para el fin de semana". 💬🇨🇱@joaconiemann comenta su gran inicio en @THEPLAYERSChamp, donde por ahora se ubica Top 5 tras su primera ronda. ✅ pic.twitter.com/fwTpfkgd8E — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) March 11, 2022

Mito Pereira arrancó de manera más irregular en Florida

El otro golfista nacional presente en The Players Championship tuvo una jornada no del todo inspirada pero pudo cerrar el primer día de competencia en el par de la cancha. Todo tras lograr birdies en los hoyos 1, 10 y 17, anulados por los bogeys que cometió en los hoyos 4,5 y 15.

Por ahora, el corte para competir el fin de semana se proyecta en -1, por lo que el deportista chileno deberá mostrar mayor precisión con tal de avanzar a las dos últimas jornadas en Florida.

Mito Pereira arrancará su participación este viernes a las 14:12 horas de nuestro país, mientras que Joaquín Niemann comenzará su segunda vuelta a las 14:45 horas de Chile.