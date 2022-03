La NBA continúa con la última parte de su temporada regular y para la noche de este jueves llega con una nueva cartelera de atractivos partidos. Tras los resultados de día miércoles, la competencia se pone cada vez más intensa.

Abriendo la jornada, los Pistons cayeron ante la visita de los Bulls. El equipo local no pudo ganar en casa y mantienen el penúltimo lugar de la Conferencia Este con un global de 18-48. Por su parte, los Toros sumaron y alcanzan un 40-26, con lo que siguen cuartos en la misma tabla.

A la misma hora, los Celtics llegaron hasta Carolina del Norte para sumar un importante triunfo ante los Hornets. Los de Boston se impusieron en calidad de visita y registran un 40-27, peleando por subir del quinto lugar del este. El combinado de Charlotte se enreda nuevamente y queda en la novena posición con un 32-35.

En Miami se jugó uno de los duelos más atractivos de la fecha y los Heat fueron superados por los Suns. Los miamenses cayeron en casa pero siguen primeros en el este con un 44-23. En tanto, los de Phoenix mantienen paso firme como líderes exclusivos de la Conferencia Oeste con un registro de 53-13.

Los Bucks siguen en ascenso y esta vez vencieron a los Hawks. Los defensores del título consiguieron su sexto triunfo consecutivo y alcanzaron un 42-25 con el que se posicionan segundos en la tabla este. Más abajo, en la misma clasificación, los de Atlanta ocupan el décimo lugar con un 31-34.

La sorpresa la dieron los Rockets, quienes vencieron a los Lakers en un tiempo de prórroga. La franquicia de Houston sigue última con un 17-49, pero se hicieron respetar en su pabellón. Para los angelinos las cosas siguen mal y aparecen novenos con un 28-37.

CLUTCH!

DeMar came up big in the clutch for the Bulls, dropping 28 of his 36 points in the second-half to lead them to the comeback win!@DeMar_DeRozan: 36 PTS, 8 REB, 4 AST, 2 STL pic.twitter.com/Q5Aiy50JYU

— NBA (@NBA) March 10, 2022