Este lunes la NBA comenzará con su semana 21 de competencia y llega con una cartelera de nuevos partidos entre franquicias que quieren avanzar a la siguiente fase. Luego de la jornada dominical, hay resultados que revisar y que aportan emoción a la liga.

Durante la tarde se jugó el primero de los duelos, entre los Celtics y los Nets. Los de Boston se impusieron como locales en un juego disputado que los dejó con un global de 39-37 ubicados en la quinta posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Brooklyn siguen sufriendo y aparecen novenos en la misma tabla, con un 32-33.

En el Fiserv Forum los Bucks también aprovecharon la localía y consiguieron una importante victoria ante los Suns. El combinado de Milwaukee se alza en la tercera posición del este con un 40-25. A pesar de la caída, los Soles siguen liderando cómodamente la Conferencia Oeste con un registro de 51-13.

Una de las sorpresas de la fecha fue el triunfo de los Rockets ante los Grizzlies. Los Cohetes continuaron con la tónica y se hicieron fuertes en casa, aunque sumar y alcanzar un 16-48 los mantiene en la última posición del oeste con un 16-48. Los ‘Osos’ siguen terceros en la tabla con un 44-22 y dejan pasar oportunidades para subir al segundo lugar.

Más tarde en Cleveland, los Cavaliers se impusieron a los Raptors. Con este resultado, los ‘Cavs’ alcanzaron el sexto puesto del este con un 37-27 y pretenden seguir subiendo. En tanto, los de Toronto se posicionan en la séptima plaza con un 34-30.

Nikola Jokic in tonight's @nuggets W:

46 points

12 boards

11 assists

3 steals

4 blocks

No one has recorded that stat line since steals and blocks started being tracked 🤯 pic.twitter.com/F46QO1J736

— NBA (@NBA) March 7, 2022