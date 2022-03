Hoy se cumplen 60 años de uno de los récord más increíbles en la NBA, el partido donde Wilt Chamberlain anotó 100 puntos. Hasta el día de hoy, nadie ha igualado esa marca.

Un 2 de marzo de 1962, el jugador que en ese entonces militaba en los Philadelphia Warriors, tuvo una gran actuación demostrando su poder ofensivo.

La noche de ese viernes, los ‘Guerreros’ se enfrentaron a los New York Knicks y obtuvieron la victoria con un marcador de 169 – 147. Esto quiere decir que el resto del equipo solo anotó 69 puntos combinados.

‘Wilt the Stilt’ convirtió anotaciones de doble dígito en todos los cuartos. El primero consiguió 23, el segundo 18, el tercero 28 y el último parcial lo cerró con 31 tantos, alcanzado la máxima puntación registrada.

Aquel partido que pasó a la historia no fue televisado y tampoco quedaron registros de video. Si bien no hay imágenes del enfrentamiento, existe una foto icónica de Chamberlain con un papel donde escribieron la cifra ‘100’.

En el detalle de lo conseguido, convirtió 36 tiros de campo (57%), 28 tiros libres (88%) y también se quedó con 25 rebotes, todo en 48 minutos en cancha.

A lo largo de toda su carrera, que comenzó con los Philadelphia Warriors y posteriormente llamados San Francisco Warriors, también visitó la camiseta de Los Ángeles Lakers, donde le puso fin a su etapa como profesional.

Con 14 temporadas jugadas, 13 compitiendo en playoffs y 6 finales, Wilt obtuvo dos títulos de la NBA. Al retirarse, con 1045 partidos jugados, promedió 30.1 puntos y 45.8 minutos.

Además de lo conseguido a nivel colectivo, sus logros personales fueron: MVP de las finales en 1972, 4 veces MVP temporada regular, 13 veces All-Star y MVP de esa instancia en 1960. También ingresó al Salón de la Fama de la liga. Todo esto lo consagra como uno de los mejores 75 jugadores de la National Basketball Association.

Wilt Chamberlain falleció el 12 de octubre de 1999 a los 63 años de edad, pero su legado es inmortal y hoy se celebran 60 años de aquel partidos donde anotó 100 puntos.

Más de 60 temporadas después, el récord sigue imbatible y a pesar de que el propio Chamberlain reconoció que “se puede romper”, nadie lo ha logrado.

Entre los que han estado más cerca figura Kobe Bryant, otra leyenda de la NBA. ‘Black Mamba’ consiguió 81 puntos en un partido de los Lakers contra los Raptors en 2006.

