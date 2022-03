Los problemas en el hockey patín de Chile se han expuesto a lo largo de las últimas semanas, con serios problemas de financiamiento para las diversas actividades y que tienen como ícono de los inconvenientes monetarios a Rodolfo Oyola.

El entrenador de la selección femenina de la especialidad en todas sus categorías ya lleva nueve meses sin recibir su sueldo, situación que se extiende a otros 14 trabajadores de la Federación Chilena de Hockey y Patinaje con el mismo problema.

“Nunca hemos dejado de trabajar, siempre le hemos estado poniendo el hombro al deporte de Chile. Nos estamos preparando para eventos internacionales muy importantes que pueden traernos logros, para llenar las tribunas de este gobierno”, aseguró Rodolfo Oyola, quien solicitó a la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, solución a los problemas administrativos de la disciplina.

“Le pido que interceda y nos ayude con el tema de los pagos, porque están todos atrasados, ya vamos en el noveno mes. Es muy difícil subsistir a través de otros aspectos que no son los que me convocaron acá en Chile“, comentó el entrenador argentino de las “Marcianitas”.

Las respuestas en el hockey patín a Rodolfo Oyola

Rodrigo Quintanilla, director de las selecciones de la disciplina explicó el origen del problema. “Los recursos para 2021 están aprobados, pero el Instituto Nacional de Deportes no libera los fondos porque hay dos proyectos en rendición y mientras estos no se regularicen no entregan los recursos. Pero esto mismo ha pasado en alrededor de 30 federaciones. Sin embargo, a ellos sí se le ha pagado, lo que es bastante injusto para nuestra organización”, aseguró.

De dichos dineros del Plan de Desarrollo Estratégico de la disciplina, sostuvo Quintanilla, se pueden tener los fondos para cancelar los sueldos del entrenador argentino de las “Marcianitas” y otros integrantes del staff técnico como kinesiólogos, utileros, técnicos de carrera, del skate y otros administrativos.

Situación dramática que contrasta con los buenos resultados que obtuvo la disciplina en el cierre del 2021, donde las selecciones masculinas y femeninas lograron los primeros lugares en el América’s Cup Rink, junto con la triple medalla de oro que lograron las diversas categorías en el Campeonato Panamericano de Naciones que disputaron en Florida, EE. UU.