En una nueva versión del programa Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Magdalena Godoy, karateca chilena que en las últimas semanas alcanzó el primer lugar del ranking de la Federación Mundial de Karate, en la clase Junior Kumite femenina -48 kilos.

La deportista se refirió a su gran logro en la clasificación mundial y señaló que “es algo que veníamos buscando hace mucho tiempo. Hace cuatro años que compito en estas ligas mundiales. En 2019 terminé siendo seis del mundo, entonces estaba con las ganas y la visión de poder llegar al número uno”.

En cuanto a sus inicios en el karate, la joven de 17 años detalló que “comencé a los 9 años practicando en el colegio. Mi profesora de educación física, Leslie Astete, trajo el taller y me llamó la atención. En 2016 tuve mi primer viaje en Brasil, competí y perdí, me sentí mal, pero en diciembre tuve un torneo nacional, lo gané y me demostré que podía”.

La oriunda de San Francisco de Mostazal destacó el gran nivel que hay en los jóvenes karatecas chilenos y recalcó el gran esfuerzo que se debe hacer para consolidarse compitiendo a nivel adulto.

“Chile en el karate tiene mucho talento por explotar. Los entrenadores hacen un trabajo fundamental. Si bien el cambio de Junior al nivel adulto es complicado, pero teniendo la visión de que sí podemos, todo se puede lograr”, aseguró.

A su corta edad, Godoy comentó cómo ha cambiado su estilo de vida, considerando que entrena en su disciplina de lunes a domingo. “Doy exámenes libres. Al final del 2019 lo conversé con mis padres y tomé esa decisión para poder concentrarme de manera profesional al karate. Los sacrificios los tengo súper asumidos. Al final, todo tiene su recompensa”, afirmó.

Los próximos objetivos de Magdalena Godoy

La número uno del mundo en clase Junior de karate habló también sobre sus metas en el camino que se avecina. “Quiero ganar las competencias juveniles que quedan, cuando pase al nivel adulto, quedar entre los 32 del mundo, poder ir a las Premier League y estar en Santiago 2023”, sostuvo.

Precisamente, sobre los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Magdalena agregó que “es una meta grande, tenemos la aspiración de poder lograrlo, tengo que trabajar con todo este año para poder lograrlo”.