La temporada 2021-22 de la NBA continúa su curso y cada equipo cuenta con sus estrellas, unas más destacadas que otras y que son candidatos para coronarse como el MVP.

Quedan aproximadamente dos meses de competencia antes de comenzar con los playoffs y la lucha por ser el jugador más valioso se intensifica a mediad que corre el tiempo.

Como es costumbre, vuelven a sonar los mismos nombres que se repiten hace algunos años. El último ganador, Nikola Jokic (Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Bucks) y Joel Embiid (76ers) son algunos de los más regulares que aspiran al reconocimiento.

Stephen Curry (Warriors) venía de buena manera, sin embargo ha estado en un periodo sin grandes actuaciones, por lo que quizá vaya quedando atrás. Para LeBron James (Lakers) siempre hay espacio, aunque este año la realidad ha sido complicada, ya que no ha tenido ayuda de su equipo para brillar aún más.

Más allá de los eternos candidatos y las figuras que se preveían para esta temporada, hay un jugador que se ha robado todas las miradas y está ganando terreno para quedarse con el reconocimiento al mejor.

Se trata de DeMar DeRozan, alero de los Chicago Bulls que ha tenido actuaciones impresionantes en los últimos partidos. Es una pieza fundamental en el equipo de Billy Donovan y responsable, en gran parte, de que los Toros lideren la Conferencia Este.

El californiano lleva ocho partidos anotando 35+ puntos y es protagonistas de jugadas espectaculares, dándole el triunfo a su equipo sobre la bocina. Actualmente promedia 28.3 puntos en 35.7 minutos promedio.

De esta manera, la competencia para ser el MVP de la NBA en esta temporada regular 2021-22 sigue intensa. Hay que esperar para ver si los de siempre levantan su nivel o si el jugador de los Bulls consagra un gran año.

🔥 DeMar DeRozan is a BUCKET 🔥

The @chicagobulls win their 6th straight game powered by DeMar DeRozan's 9th straight 30+ point performance! #BullsNation@DeMar_DeRozan: 37 PTS (15-21 FGM), 6 REB pic.twitter.com/chobqCIe2D

— NBA (@NBA) February 25, 2022