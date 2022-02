Llegó un nuevo fin de semana y la NBA sigue el desarrollo habitual de su temporada regular 2021-22, que para este viernes nos ofrece una nueva programación con atractivos partidos. La pasada noche de jueves retomó las actividades y se registraron resultados interesantes para la competencia.

En uno de los primeros duelos, los Nets cayeron como locales ante los Celtics. El combinado de Brooklyn se vio superado y, a pesar de la caída, se mantiene octavos en la Conferencia Este con un global de 31-29. Para los de Boston las cosas siguen mejorando y son sextos en la misma tabla con un 35-26.

Los Suns consiguieron otra victoria, la octava consecutiva, esta vez jugando ante los Thunder. El equipo de Phoenix dio otro paso firme como líder del oeste con un 49-10. Los de Oklahoma no ven mejora y siguen penúltimos en la tabla con un 18-41.

A la misma hora, en el United Center, los Bulls consiguieron un triunfo ante los Hawks. El enfrentamiento fue parejo, pero los Toros lograron imponerse con la ayuda de un inspirado DeMar DeRozan que aportó con 37 puntos, consiguiendo un global de 39-21 para el equipo que lidera el este. En tanto, los de Atlanta se mantuvieron décimos, ahora con un 28-31.

Finalizando la jornada, los Trail Blazers sucumbieron a la visita de los Warrios. La franquicia de Portland se vio ampliamente superada y cortaron su racha de cuatro victorias, lo que los dejó con un registro de 25-35 en la décima posición de la Conferencia Oeste. Para el Estado de Oro las cosas siguen de manera regular y no ceden terreno como perseguidores del líder con un 43-17.

The @chicagobulls win their 6th straight game powered by DeMar DeRozan's 9th straight 30+ point performance! #BullsNation @DeMar_DeRozan : 37 PTS (15-21 FGM), 6 REB pic.twitter.com/chobqCIe2D

Para la noche de este viernes 25 de febrero, la NBA nos ofrece una cartelera que contempla nueve partidos que mantendrán la emoción de la competencia en un nuevo fin de semana.

En el Madison Square Garden los Knicks recibirán a los Heat. Los locales se presentan en la doceava posición de la Conferencia Este con un global de 25-34. Para los de Miami es un juego clave si quieren seguir en el primer puesto, ya que de momento son segundos de la tabla con un 38-21.

Minneapolis albergará el cruce entre los Timberwolves y los 76ers. Los Lobos quieren subir de la séptima posición de la Conferencia Oeste, donde se posicionan con un 32-28. En tanto, los de Filadelfia buscarán seguir firmes en el tercer lugar del este y no ceder terreno con su momentáneo 35-23.

La pelea en puestos de clasificación sigue en intensidad y los Jazz, cuartos con un 36-22, recibirán a los Mavericks, quintos con un 35-24 en la Conferencia Oeste.

Más tarde, y cerrando la jornada, los Lakers y los Clippers animarán el clásico de la ciudad. Los oro y púrpura son novenos con un registro de 27-31 que quieren mejorar para meterse en la pelea por los playoffs. Pero su rival angelino no pondrá las cosas fáciles y quieren sumar a su 30-31 que los ubica octavos.

Los horarios

9 games on Friday night!

▪️ Harden expected to debut for 76ers

▪️ Suns seek 9 in a row, 20 of 21

▪️ 4/5 matchup out West between DAL, UTA

📺: ESPN

📲💻: NBA League Pass

➡: https://t.co/QFSPrIt7Qn pic.twitter.com/OUlKZUqOyr

— NBA (@NBA) February 25, 2022