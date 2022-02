Mito Pereira supera a Joaquín Niemann y arrancó en el top 10 del Honda Classic

Luego que Joaquín Niemann marcó un hito en el golf chileno tras su título en The Genesis Invitational, Mito Pereira no quiso ser menos en una nueva semana del PGA Tour y terminó en el top ten del The Honda Classic, en Florida.

Quien quedó a centímetros de la medalla olímpica en Tokio 2020 tuvo una primera vuelta sin errores y con birdies en los hoyos 2 y 9 dejó una tarjeta de dos golpes bajo par que lo deja en el sexto puesto de la clasificación.

Por ahora, Mito Pereira se sitúa a cuatro impactos del lider del The Honda Classic, el norteamericano Kurt Kitayama, que está con tarjeta de -6. El chileno está empatado junto a otros 10 golfistas, con lo que la batalla de la parte alta asoma estrecha.

Mito Pereira superó a un irregular Joaquín Niemann

Tras festejar con su equipo el título en Los Ángeles, el talagantino pareció arrancar con el impulso de ser top ten del Ranking Fedex y llegó a hilvanar cinco birdies y un bogey que le permitieron ser líder parcial de la prueba con un -4.

Sin embargo, el chileno cometió un doble bogey en el hoyo 4 y, de ahí en más, no pudo recuperarse: completó otros dos bogeys en los hoyos 7 y 9 para terminar desperdiciando toda la ventaja acumulada y cerró el primer día en el par de la cancha para terminar en el lugar 33.