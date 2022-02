NBA: Dónde y a qué hora ver el All-Star Game 2022

Este domingo se pone fin al NBA All-Star Weekend del 2022 con el partido más esperado del evento. Revisa dónde y a qué hora ver el enfrentamiento.

Luego de dos jornadas de exhibición de talento con algunos de los jugadores más destacados de la liga, el juego de las estrellas llega a su fin con broche de oro.

Si bien algunos criticaron el concurso de mates, una de las actividades más icónicas, y el nivel que se mostró en algunas pruebas, hubo un buen ambiente y entretenido básquetbol. Además, aún queda el plato fuerte del show.

En el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland se enfrentarán el Team LeBron contra el Team Durant. Se dejará de lado la competencia de los equipos en la National Basketball Association y solo hay solo capitanes que se unen con grandes figuras a su lado.

Como en cada juego, existe un favorito para quedarse con la victoria, esta vez el equipo de James corre con ventaja. Tener a Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry y DeMar DeRozan junto a ‘Bron’ en un mismo conjunto no es menor.

Pero al frente se les parará un combinado que también tiene grandes nombres. Joel Embiid, Ja Morant y Devin Booker darán pelea sin su capitán que se encuentra fuera por molestias físicas. De esta manera se prevé una gran noche con el mejor básquetbol del mundo.

⭐ The stars have aligned in Cleveland ⭐#TeamDurant vs. #TeamLeBron

Watch the #NBAAllStar Game TONIGHT at 8:00pm/et on TNT & TBS pic.twitter.com/i3ceMztot9

— NBA (@NBA) February 20, 2022