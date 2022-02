Bastián Arce, el mejor karateca junior bajo 55 kilos: “No creí que fuera realidad ser el número 1”

El deportista chileno Bastián Arce fue oficializado en el primer lugar del ránking mundial en la categoría junior masculina bajo 55 kilos tras sumar 2.430 puntos en la clasificación.

Pese a ser bicampeón sudamericano y campeón panamericano de la especialidad, el nacido en San Francisco de Mostazal valoró en ADN TOP KIA el haber llegado a la cima del escalafón planetario, donde superó al alemán Muhammed Oezdemir (2.332), al jordano Saeed Al Najjar (1.800) y al belga Yassin Ghazouani (1.575 puntos).

“Más que no esperarlo, no creí que fuera realidad. Hace dos o tres años fui tres del mundo y siempre pensé que ese fue mi tope, que no llegaría a más. Hasta ahora todavía no lo asimilo”, aseguró Bastián Arce, quien también ha sido medallista de oro en las fechas de la Youth League en Croacia y México.

No es la primera vez que la disciplina se destaca, con Fabián Huaiquimán y Rodrigo Rojas obteniendo medallas en el último Mundial adulto, o Valentina Toro monarca mundial sub 19. “En Chile hay mucho nivel, deportistas que han conseguido cosas históricas y me motiva pensar que puedo llegar a eso, ser un referente a nivel adulto. Me motiva a seguir entrenando y pensar que voy por el buen camino”, planteó.

Bastián Arce y su futuro deportivo

“Destaco mi garra, lo que soy fuera del tatami y lo que demuestro dentro de él, combatiendo en cada campeonato”, aseguró el deportista de 17 años al momento de resaltar sus virtudes, las que espera explotar más este año a la luz de sus desafíos futuros.

“A fin de año lo que tengo importante y para lo que me estoy preparando es el Sudamericano y la segunda fecha de la Liga Mundial. De ahí, espero quedar entre los 32 mejores del ranking mundial para ir a la Premier League, que es algo que me motiva mucho. Después, obviamente la vista está en los Juegos Panamericanos Santiago 2023″, cerró.

En marzo próximo, Bastián Arce participará del Campeonato Nacional. Luego, en abril disputará el Sudamericano y en mayo competirá en la segunda fecha de Liga Mundial en Limasol, Chipre.