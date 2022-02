Saudi International: Joaquín Niemann logró su segundo top 10 del año

Joaquín Niemann logró enmendar la mala segunda vuelta que tuvo en el Saudi International, donde hipotecó sus opciones de pelear el título, pero mostró un buen desempeño para terminar en el top 10 de la clasificación general.

Ya el sábado, el talagantino había dejado atrás la ronda de dos golpes sobre el par de la cancha del viernes y desarrolló una faena notable para cerrar una tarjeta de -2, cortesía de un “eagle” en el último hoyo de la cancha.

Si bien hoy domingo no logró algo así de espectacular, Joaquín Niemann concretó “birdies” en los hoyos 7, 9 y 10, más un “bogey” en el hoyo 5 lo dejó con una ronda de -2 y un acumulado de -7 para situarse en el octavo lugar del Saudi International.

Joaquín Niemann y lo que viene para el Saudi International

Aunque su puntaje fue positivo, quedó lejos del -13 con el que el estadounidense Harold Varner III logró el trofeo. De todas formas, es su segundo top 10 del 2022 tras haber logrado el sexto puesto en el Farmers Insurance Open.

El chileno volverá a Estados Unidos, donde se generó polémica por el hecho que él y otras figuras del PGA Tour optaron por disputar el torneo del Asia Tour en vez del AT&T Pebble Beach en California. En aquel último torneo si participó otro golfista nacional, Guillermo “Mito” Pereira.

Respecto al calendario de “Joaking”, descansará esta semana para luego participar en The Genesis Invitational, The Honda Classic y posteriormente uno de los majors del golf mundial, The Players Championship.