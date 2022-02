Eurocopa de Futsal: Rusia derrotó a Ucrania en medio del conflicto sociopolítico entre ambos países

Este viernes, Rusia derrotó por 3-2 a Ucrania en las semifinales de la Eurocopa de Futsal, que se está desarrollando desde el 19 de enero en Ámsterdam. Una volea acrobática del ruso Artem Niyazov le dio el pase a los rusos a la final del certamen, en un duelo marcado por la tensión sociopolítica entre ambos países.

Actualmente, el conflicto entre Rusia y Ucrania va en aumento e incluso se teme una posible invasión liderada por Vladimir Putin, quien ya desplegó a su tropas en la frontera del país vecino.

Ambas naciones están enfrentadas desde que el gobierno ruso invadió la península de Crimea en 2014, cuestión que revivió las viejas heridas que dejó la separación de la Unión Soviética en los ’90. Desde entonces, Moscú acusa a Ucrania y a los aliados occidentales (como Estados Unidos y Gran Bretaña) de amenazar su seguridad en una disputa que ya ha cobrado más de 14 mil vidas.

Por eso, Vladimir Putin y compañía comenzó a desplegar un número indeterminado de soldados en Bielorrusia. Esto, ante un posible guerra en las fronteras de la Unión Europea (UE) y de Ucrania.

Incluso, la OTAN ha anunciado que “está considerando” el envío de grupos de combate al Este de Europa. Y la Unión Europea, por su parte, advierte “sanciones masivas” a Rusia (en caso de invadir Ucrania) que por ahora se niega a concretar.

Durante estos siete años de conflicto el deporte no ha quedado ajeno. Desde 2014, La UEFA decidió evitar en sus sorteos el cruce en las primeras rondas entre equipos o entre las selecciones de ambos países. Pero esta vez fue inevitable, ya que el encuentro lo dictaminó el camino de cada equipo en el torneo.

De esa forma, Rusia buscará su segundo título en la Eurocopa de Futsal el próximo domingo 6 de enero. Mientras tanto, deberá esperar a su rival que saldrá del partido entre España y Portugal.

⏰ RESULT ⏰

Russia hold on to reach their 7th final – their first since 2016.

🇷🇺 Sokolov, Afanasyev & a stunning bicycle kick by Niyazov send Russia through to Sunday's showpiece

🇺🇦 Siryi & Abakshyn score for Ukraine in Amsterdam semi-final #FutsalEURO

— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 4, 2022