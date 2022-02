Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este viernes 4 de febrero

Para comenzar el fin de semana de la mejor manera la NBA nos ofrece una nueva programación en su temporada regular que contempla una cartelera de día viernes con atractivos juegos. Luego de los resultados de día jueves, la competencia sigue cada vez más intensa.

En Canadá los Raptors se impusieron como locales ante los Bulls. En un partido que sería complicado, finalmente los de Toronto se quedaron con la victoria, alcanzando un registro de 27-23 con el que subieron al séptimo puesto de la Conferencia Este. Por su parte, los Toros quedaron con un 32-19, pero siguen manteniendo el liderato de la tabla.

En Atlanta se dio la sorpresa de la noche con los Hawks venciendo a los Suns. El combinado local tuvo una destacada participación de Trae Young, quien aportó con 43 puntos para dar el golpe que los deja con un global de 25-26 y como décimos del este. A pesar de la derrota, la franquicia de Phoenix no sufrió mucho y sigue liderando el oeste con un 41-10.

Más tarde los Warriors cumplieron con el objetivo y derrotaron a los King. Si bien la diferencia aún es considerable, los del Estado de Oro aprovecharon la caída de los Soles y recortaron distancia con un registro de 40-13 como segundos en la tabla. En tanto, los de Sacramento no pueden salir del puesto 12 con un 19-35.

Cerrando la jornada de partidos intensos, los Clippers se quedaron con el duelo de Los Ángeles al derrotar a los Lakers. La escuadra oro y púrpura no pudo contra su rival local y quedó con un 25-28 manteniendo la novena posición. Los dirigidos por Tyronn Lue pudieron cerrar el duelo con un ajustado resultado a su favor, alcanzando un 27-27 que los ubica octavos.

