¡De lujo! La NBA presentó los premios para el All-Star 2022

Cada vez falta menos para que comience una nueva semana del NBA All-Star y para este año 2022 desde la liga ya dieron a conocer los premios que se entregarán a los más destacados.

El evento comienza a tomar forma poco a poco y hace algunos días conocimos a los jugadores que formarán parte del Rising Stars Challenge y a los equipos titulares del juego de las estrellas.

La emoción de los juegos y atracciones comenzarán el día viernes 18 de febrero y se extenderán hasta el domingo 20 del mismo mes. Durante el desarrollo de la actividad también se llevará a cabo el popular evento del concurso de mates.

Durante la jornada de este jueves, la National Basketball Association presentó los premios y reconocimientos que recibirán los jugadores que participan en los diferentes juegos.

Uno de los hechos que destacó en este anuncio fue la renovación del trofeo Kobe Bryant. Se trata de un galardón que recibió ese nombre hace dos años en la edición de Chicago, precisamente tras la muerte de la leyenda de los Lakers.

Sin embargo, para esta ocasión se remodeló por completo dejando algunos detalles importantes. Los 8 lados de la base representan el número 8 que utilizó ‘Black Mamba’ en sus primeras temporadas con los angelinos. También se plasmaron 18 estrellas que hacen referencia a las 18 veces que Kobe fue seleccionado para el NBA All-Star Game. Además, la base mide 2 pulgadas por las dos veces que el jugador fue elegido como MVP.

Otra señal que tiene un doble significado, es que en el ‘primer nivel’ del trofeo hay 24 estrellas, lo que refiere a los 24 basquetbolistas que estarán presentes en el partido y claramente al mítico dorsal 24 de Bryant.

Take a closer look at the newly designed NBA All-Star trophies the NBA unveiled today in celebration of the league’s 75th Anniversary Season! 🌟 pic.twitter.com/wWb7tYTAYo

— NBA (@NBA) February 3, 2022