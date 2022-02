Ya es oficial: Tom Brady anunció su retiro de la NFL

Tom Brady ya hizo oficial su retiro de la NFL y lo confirmó en sus propias palabras, cerrando la posibilidad de volver atrás en su decisión. El anuncio final llega un par de días después de que su representante y la propia National Football League informaran la posibilidad de que esto suceda.

El mariscal de campo de 44 años le puso un final definitivo a su carrera profesional en el fútbol americano luego de 22 temporadas. Considerado un de los mejores jugadores en este deporte, dejó una huella en los fanáticos y marcó una era.

Durante la tarde de este martes 1 de enero fue el propio Brady quien compartió un comunicado para reafirmas lo que era un ‘secreto a voces’. Según se tenía conocimiento y ahora él confirma, “ahora es el momento de centrara mi tiempo y energía en otras cosas“.

La razón principal que se conocía era precisamente un aspecto de su vida personal, ya que quería dedicarse más a su familia. Aunque los rumores comenzaron luego de los acontecimiento deportivos.

En las rondas divisionales de la Conferencia Nacional, ‘TB’ y su equipo, los Tampa Bay Buccaneers, cayeron en un partido de infarto ante los Los Angeles Rams. De esta manera los ‘Bucs‘ quedaron eliminados de la competencia, negando la opción para que el n°12 pudiera conseguir otro campeonato consecutivo. A partir de ese momento, cuando se cerraron las posibilidades para conseguir un nuevo anillo, se instaló la duda sobre el futuro del oriundo de California.

Finalmente, Brady tomó la decisión y colgará el uniforme dejando atrás un carrera espectacular. Con más de 11 marcas y récords personales, además de los siete campeonatos obtenidos, la NFL despide a la máxima figura de toda su historia.

Un mensaje final y el adiós a la NFL

A través de su cuenta de Twitter, el quarterback entregó un último mensaje para sus fanáticos y el mundo del fútbol americano que ve con nostalgia su gran legado. “Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta de ‘todo incluido’: Si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego”.

“Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido explotar mi máximo potencial. Y me he esforzado al máximo durante estos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida”, fue parte de lo que explicó en el texto.

Luego de esa pequeña reflexión que evidencian un estado luego de dedicar la mitad de su vida a este deporte, dio paso a la despedida final (al menos con palabras).”Es difícil para mí escribir esto, pero ahí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”.

De esta manera termina una era en la National Football League y también a nivel estadounidense o mundial. Tom Brady oficializó su retiro y no volveremos a verlo en el campo de juego.