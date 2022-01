Tom Brady prepara su retiro: Uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL le pondrá fin a su carrera

Tom Brady (TB), uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL anunció este sábado 29 de enero su retiro del fútbol americano a nivel profesional. El californiano dejará de jugar el deporte a sus 44 años de edad.

Los rumores sobre la noticia ya estaban circulando hace algunos días y finalmente el jugador de los Tampa Bay Buccaneers confirmó que colgará los botines luego de 22 temporadas compitiendo en el más alto nivel.

El hecho comenzó a tomar fuerza luego de que el pasado domingo los ‘Bucs‘ cayeran ante Los Angeles Rams por los playoffs de la National Football League. En ese momento apareció la duda si es que ‘TB’ seguiría una temporada más.

Uno de los principales motivos que lo llevaron a tomar esta decisión es que quiere dedicarse a su familia. Luego de meditar la decisión y considerando los rumores en torno a su futuro, fue su representante, Don Yee, quien comunicó la noticia.

La reacción fue inmediata por parte de compañeros y entrenadores. La NFL también se expresó en torno al tema a través de su cuenta de Twitter y agradeció los años que tuvo el mariscal en la competencia.

All the moments. All the memories. Thank you for everything, Tom. ❤️🐐 #ThankYouTom pic.twitter.com/RcxeznI8QJ

— NFL (@NFL) January 29, 2022