Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este sábado 29 de enero

La NBA no se detiene y su programación de temporada regular 2021-22 contempla nuevos partidos en su cartelera para este sábado. La jornada de viernes por la noche dejó interesantes resultados que conforman una emocionante competencia.

Entre los duelos de la pasada fecha los Lakers cayeron en su visita a los Hornets. El conjunto angelino no pudo remontar en un juego donde les costó tomar el ritmo y perdieron alcanzado un registro de 24-26 que los posiciona novenos en la Conferencia Oeste. Los de Charlotte sumaron una victoria y llegaron a un 28-22 con el que son séptimos en el este.

En Miami los Heat se quedaron con la victoria en casa tras vencer a los Clippers. El combinado local alcanzó un 32-17 con el que son líderes exclusivos en el este. Por su parte, la franquicia de Los Ángeles lucha en el séptimo lugar del oeste con un global de 25-26.

Los Spurs también jugaron y triunfaron en casa, ante un equipo de los Bulls que parece complicarse cada vez más. Los de San Antonio sumaron a su récord y aparecen en el puesto 11 del este con un 19-31. Los Toros siguen segundos en la Conferencia Este con un 30-18 que les significa poca ventaja sobre sus perseguidores.

Cerrando la jornada los Bucks se impusieron a los Knicks. Los de Milwaukee se hicieron fuertes como locales y contaron con un inspirado Giannis Antetokounmpo que aportó con 38 puntos para la victoria que los dejó con un 31-20 en el cuarto puesto del este. Los neoyorquinos quedaron con un 23-27 en el puesto 12 de la tabla.

