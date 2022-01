Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este sábado 22 de enero

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular 2021-22 y para este sábado nos ofrece una nueva programación de partidos que mantendrán en alto la emoción. La jornada de viernes dejó varios resultados interesantes y movimientos en las tablas.

Uno de los primeros duelos fue entre los Magic y los Lakers. Los de Orlando cayeron en casa y siguen con su mala campaña que los mantiene últimos en la Conferencia Este con un 8-39. Por su parte, la franquicia de Los Ángeles subió al séptimo lugar dle este con un 23-23.

En Atlanta los Hawks hicieron valer la localía y derrotaron a los Heat, quedando con un global de 20-25 en el puesto 12 de la tabla este. Para los miamenses la derrota les impidió subir y de momento se mantienen terceros con un 29-17.

El juego más destacado de la noche tuvo como escenario el Fiserv Forum, hogar de los Bucks que se impusieron como locales a los Bulls. Los de Milwaukee se mantienen cuartos en el este con un 29-19, mientras que los de Chicago cayeron al segundo lugar con un registro de 28-16.

El atractivo cruce puso frente a frente a Giannis Antetokounmpo y a DeMar DeRozan. El griego aportó con 30 puntos para la victoria, mientras que el jugador de los Toros se quedó con 35 tantos, aunque no fue suficiente.

Más tarde, los Nets llegaron hasta San Antonio para amargarle la noche a los Spurs. Los de Brooklyn sumaron un importante triunfo, quedando con un global de 29-16, subiendo al primer puesto de la Conferencia Este aprovechando los resultados de otros equipos. En tanto, los dueños de casa se mantienen en la plaza 13 del oeste con un 17-29.

💪 @Giannis_An34 drops 30 for the 2nd straight game to power the @Bucks to victory! #FearTheDeer

30 PTS | 12 REB | 2 BLK

