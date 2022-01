El 41 inmortal: El homenaje de los Mavericks a Dirk Nowitzki

Los Dallas Mavericks realizaron un homenaje en vida a Dirk Nowitzki, el icónico jugador de la franquicia que inmortalizó el número 41 en el equipo. El alemán recibió uno de los máximos tributos que un basquetbolista puede tener.

El American Airlines Center fue testigo de una gran noche para los ‘Mavs’. Los locales se impusieron a una de las mejores escuadras de la temporada, los Golden State Warriors. Además del importante triunfo, celebraron una especial ceremonia para el jugador alemán.

‘Dirty’, quien jugó por los de Texas durante 1998 hasta 2019, toda su carrera como profesional en la NBA, fue homenajeado por la franquicia a la que defendió por 21 años.

Para la ceremonia, donde se retiró e inmortalizó el dorsal 41 que utilizó el Alemán, llegó gran parte del plantel con el que se consagró campeón en 2011. Entre los destacados estaban Tyson Chandler, J.J. Barea, Caron Butler y Peja Stojakovic.

Además, Mark Cuban, el empresario, inversionista y dueño de los Mavericks, presentó una estatuilla en honor del exjugador. Se trata de un ejemplo a escala de lo que se construirá próximamente en las dependencias del recinto.

La obra que pronto adornará el pabellón de juego captura el característico movimiento de Nowitzki llamado fadeaway. “No hacemos esto porque ganaste el campeonato para nosotros. Esto se debe a quién eres y a lo que has hecho. Siempre queremos reconocer la grandeza eterna“, declaró Cuban.

