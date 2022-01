Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este jueves 6 de enero

La NBA continúa en pleno desarrollo de su temporada N°75 y para este jueves nos ofrece una nueva noche de atractivos juegos en su programación. En esta primera semana del 2022 ya ha dejado varios duelos atractivos y la acción no se detiene.

El pasado miércoles estuvo cargado de emociones, con resultados interesantes a tener en cuenta. En Orlando los dueños de casa sufrieron, ya que los 76ers se impusieron como visitantes ante los Magic. La franquicia de Filadelfia lleva cinco triunfos consecutivos y se posiciona quinta en el este con un 21-16. Los locales sumaron una derrota y de momento llevan un pésimo 7-32 que los ubica como colistas en la tabla.

Más tarde se registró la sorpresiva caída de los Warriors ante los Mavericks. Los de Dallas se impusieron como locales y lograron su cuarto triunfo seguido que los deja con un 20-18 en la quinta posición del oeste. En tanto, los de San Francisco llevan un 29-8 y siguen en lo alto, peleando palma a palma con sus persecutores.

En Indiana los locales no pudieron contra un sólido juego de los Nets. Los Pacers sumaron una derrota y quedaron con un 14-25 en el puesto 13 del este. Para los de Brooklyn se agrega un número positivo a su 24-12 que, de momento los ubica segundos. El máximo anotador de la noche fue Kevin Durant con 39 puntos, siendo clave en la victoria.

Los Bucks cayeron en su partido ante los Raptors en el Fiserv Forum. Los actuales defensores del título se ubican terceros en la Conferencia Este con un 23-15. Por su parte, los de Toronto son séptimos en la tabla con un 18-17.

