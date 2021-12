Golf: Tiger y Charlie Woods brillaron en el PNC Championship

Eldrick Tont ‘Tiger‘ Woods y su hijo Charlie Axel Woods concluyeron una gran actuación en el PNC Championship, peleando hasta el final de la competición.

Se trata de un torneo no oficial del circuito PGA en el que se enfrentan algunos ganadores de Grand Slam en compañía de alguien de su familia.

El estadounidense de 45 años volvió al golf luego de mantenerse alejado del deporte debido a un grave accidente. Esta vez, lo hizo en el torneo familiar y acompañado del menor de sus herederos.

Considerado uno de los mejores golfistas a nivel mundial, el californiano atrajo todas las miradas a partir del pasado viernes 17 de diciembre cuando realizó el calentamiento previo en el campo.

Finalmente, en un interesante desarrollo donde el Team Woods se mantuvo firme hasta las instancias finales, padre e hijo terminaron en el segundo puesto.

Tiger, de 45 años, y Charlie, de 12, se quedaron solamente a dos golpes de la pareja que obtuvo el título. Los ganadores fueron John Daly y su hijo John II, quienes conquistaron el Ritz-Carlton Golf Club de Orlando.

Cabe mencionar que los Woods llegaron a ser líderes en varios momentos de la competencia, específicamente en la segunda y última ronda. Dentro de su registro concluyeron con una racha de 11 birdies consecutivos.

Puedes revisar algunos de los mejores momentos de Tiger y Charlie Woods en range del PNC Championship AQUÍ. A través de la cuenta oficial de Twitter de la gira, se compartieron varios momentos del equipo que más acaparó las miradas.

Charlie Woods getting to work on the putting green. 💯 pic.twitter.com/PHfUvnweB6

— PGA TOUR (@PGATOUR) December 17, 2021