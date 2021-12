Sammis Reyes es positivo de covid-19 y quedó al margen en Washington Football Team

Una mala noticia recibió este miércoles Sammis Reyes tras ser notificado de ser positivo en el test de covid-19 realizado en su club, Washington Football Team.

El deportista nacional quedó en la lista de inactivos, tal como se denomina en la NFL a aquellos jugadores que están impedidos de participar de los partidos por estar contagiados de coronavirus.

Lo más problemático es que ya se puede hablar perfectamente de un brote en el cuadro de Sammis Reyes pues ya son 17 jugadores afectados por el covid-19.

Según se consigna en medios norteamericanos, el nacido en Talcahuano está vacunado con dos de las dosis contra el coronavirus y en Estados Unidos recién esta semana se solicitó a los clubes inocular a los jugadores con la dosis de refuerzo.

La idea era que todos los jugadores estuvieran vacunados antes del 27 de diciembre, considerando que hasta el martes ya se habían reportado 75 futbolistas contagiados.

Ahora, el protocolo indica que si el chileno da dos resultados negativos en los test de acá al domingo, podrá estar disponible para el duelo ante los Philadelphia Eagles.

Otro tropiezo para el deportista de 26 años, quien no pudo terminar el duelo de la semana pasada ante Dallas Cowboys por una conmoción.

We have placed the following players on the Reserve/COVID-19 List:

-QB Kyle Allen

-LB Milo Eifler

-S Darrick Forrest

-DT Matt Ioannidis

-T Cornelius Lucas

-TE Sammis Reyes

-WR Cam Sims pic.twitter.com/MNQTHjrw0I

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) December 15, 2021